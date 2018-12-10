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علاوي:لن يستقر العراق وحيتان الفساد من تصنع القرار
المالكي:لو ألعب لو أخربط الملعب..أنا النائب الشيعي الوحيد لبرهم صالح!!
الطائي:اتفاق عربي تركماني حول توزيع المناصب في كركوك
سيليمان: 9 مليارات دولار قيمة الاستثمارات الأمريكية في العراق
الخارجية تسلم الكويت مذكرة استيضاح حول إعدام 50 عراقيا من قبل ضابط كويتي عام 1991
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البيان الختامي للقمة الخليجية 39:تعزيز الأمن في المنطقة ووحدة القرار العسكري الخليجي
اليوم..إنطلاق القمة الخليجية 39
الأمم المتحدة تتبنى 8 قرارات لصالح فلسطين
رئيس هيئة الأركان الروسية:واشنطن تسعى لإقامة دولة كردية في شمال سوريا
أمير قطر يتلقى دعوة رسمية من الملك سلمان لحضور قمة مجلس التعاون بالسعودية
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سيليمان: 9 مليارات دولار قيمة الاستثمارات الأمريكية في العراق
وزير النقل :بدء النقل المجاني لحاملي تذاكر الخطوط الجوية العراقية
العلاق يعلن عن إطلاق قروض لتمويل المشاريع في العراق
السفارة الأمريكية في بغداد:نعمل على جعل العراق قائداً اقتصادياً إقليميا
الاتحاد الأوروبي يساهم في إعمار العراق بـ72 مليون يورو
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