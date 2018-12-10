الخارجية تسلم الكويت مذكرة استيضاح حول إعدام 50 عراقيا من قبل ضابط كويتي عام 1991

الخارجية تسلم الكويت مذكرة استيضاح حول إعدام 50 عراقيا من قبل ضابط كويتي عام 1991
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- سلمت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، مذكرة استيضاح للجانب الكويتي بشأن ما تم الكشف عنه مؤخراً حول قتل 50 مقيماً عراقياً في الكويت، عقب انسحاب الجيش العراقي عام 1991.وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ، ان “رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية العراقية السفير احمد نايف الدليمي، سلم السفير الكويتي المعتمد في بغداد سالم غصاب الزمانان مذكرة للاستيضاح حول ما تم تداوله من معلومات بشأن مقتل (٥٠) شخصاً يعتقد انهم عراقيين مقيمين في دولة الكويت”.واشار الى “مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لاحد رجال الشرطة الكويتيين إبان الغزو الصدامي لدولة الكويت عام ١٩٩١”، يتحدث فيه عن هذه الواقعة.وكان رجل شرطة كويتي، كشف خلال لقاء تلفزيوني ان مسؤولاً رفيعاً في وزارة الداخلية الكويتية، أصدر أمراً بقتل 50 مواطناً عراقياً كانوا يقيمون في دولة الكويت، عقب الغزو الصدامي وانسحاب الجيش العراقي منها.

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