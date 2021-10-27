الخارجية: تسليم (38) طفلا من أطفال الدواعش إلى اذربيجان

الخارجية: تسليم (38) طفلا من أطفال الدواعش إلى اذربيجان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاربعاء، تسليم 38 طفلا من اطفال تنظيم داعش الارهابي، الى اذربيجان.وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف، في بيان ، ان “وزارة الخارجيَّة وبالتنسيق مع وزارة العدل العراقيَّة وسفارة جمهوريَّة أذربيجان في بغداد، تسلّم (38) من أطفال تنظيم داعش الإرهابيّ لإرجاعهم إلى وطنهم”.واضاف ان “الاطفال كانوا مُودَعين مع أمهاتهم المحكومات بالسجن من قبل المحاكم العراقيَّة المُختصة؛ لانتمائهنّ إلى تنظيم داعش الإرهابيّ”.

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