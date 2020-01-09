الخارجية تعلن عن”ضيافة “السفير الإيراني على مائدة الشاي والبسكويت لبحث “السيادة”!!

الخارجية تعلن عن”ضيافة “السفير الإيراني على مائدة الشاي والبسكويت لبحث “السيادة”!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اصدرت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، بياناً بشأن القصف الايراني امس، مؤكدة أن الأراضي والقواعد العراقية تعرضت منتصف ليلة الأربعاء لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية، فيما اشارت الى انه س”يتم”  استدعاء السفير الايراني.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان ، إن “الأراضي، والقواعد العراقية تعرضت منتصف ليلة الأربعاء الموافق 8/1/2020 لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية”.واضاف أن “وزارة الخارجيّة إذ ترفض تلك الاعتداءات، وتعدّها خرقاً للسيادة العراقية فإنَّها تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس، والعمل على تخفيض التوتر بالمنطقة، وعدم جعل العراق ساحةَ حربٍ لتصفية حساباتهم، وأن تعمل على حلحلة الأزمات التي تعاني منها المنطقة”. يذكر أن العراق قدم شكوى للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عن مقتل سليماني  ولم يقدم شكوى مماثلة تجاه الاعتداء الإيراني السافر على الاراضي العراقي.

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