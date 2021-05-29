الخارجية تعلن عن تجديد بعثة “يونامي” في العراق لغاية 27/5/2022

الخارجية تعلن عن تجديد بعثة “يونامي” في العراق لغاية 27/5/2022
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة الخارجية، اليوم ، موافقة مجلس الأمن الدولي على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي لغاية 27 أيار 2022، فيما أشارت إلى أن القرار يتضمن إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ، إن “مجلس الأمن اعتمد طلب الحكومة العراقيّة، بالإجماع في القرار المرقم 2576، لتجديد ولاية بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق يونامي لغاية 27 أيار 2022”.وأضاف الصحاف، أن “القرار يتضمن عناصر قوية، تعتمد لأول مرة، لإرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات في العراق”. 

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