الخارجية تعلن عن تعيين سفيراً جديداً في إيران

الخارجية تعلن عن تعيين سفيراً جديداً في إيران
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين (28 أيلول 2020)، اختيار سفير جديد للعراق في طهران.‏وقالت الوزارة في بيان ، إن “السفير نصير عبد المحسن عبد الله قدم أوراق اعتماده سفيرا للعراق في طهران”.‏وأضافت، أن “نصير عبد المحسن عبد الله  قدم أوراق اعتماده سفيرا مُفوضا فوق العادة لجمهورية العراق لدى الجمهورية الإسلامية ‏الإيرانية إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف”.‏وأوضح البيان، أنه “جرى عقب ذلك بحث أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وأعرب السفير عن أمله بالمزيد من التعاون مع ‏وزارة الخارجية الإيرانية خدمة لمصالح البلدين”.‏يُشار إلى أن تعيين السفير الجديد في العاصمة الإيرانية طهران، يأتي خلفا للسفير السابق، سعد جواد قنديل.‏

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