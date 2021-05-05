الخارجية تعلن عن منح سمات الدخول لجميع الوافدين الأجانب لدعم الاقتصاد العراقي

الخارجية تعلن عن منح سمات الدخول لجميع الوافدين الأجانب لدعم الاقتصاد العراقي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة الخارجية، الاربعاء، عن منح سمات الدخول لجميع الوافدين الاجانب لدعم الاقتصاد العراقي، فيما اشارت الى انها فاتحت الجانب الايطالي بشأن الاموال المجمدة.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف، بحسب الوكالة الرسمية، إنه “سيتم منح سمات الدخول لجميع الوافدين من دول الاتحاد الاوربي ودول أخرى خلال وصولهم للمنافذ السيادية العراقية، لدعم الاقتصاد العراقي وتشجيع الانفتاح على العالم”.وأضاف: “طرحنا على الجانب الايطالي مسألة الأموال العراقية المجمدة، وكرّسنا اليات حوار واضحة وحسب المصلحة الوطنية”، لافتا على”اننا نعمل بجهد عالٍ لتحقيق ذلك”.وبشان زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين لدولة الفاتيكان، اكد الصحاف ان “الزيارة جاءت في سياق متابعة مخرجات زيارة قداسة الحبر الأعظم إلى العراق، وفتح المجال واسعاً لإحياء التراث والمعالم التاريخية العراقية بمساعدة ودعم الشركات الكبرى لدى دولة الفاتيكان”.

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