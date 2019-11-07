الخارجية تفتح قنصلية عامة في ولاية تكساس الأمريكية لخدمة 100 ألف عراقي

الخارجية تفتح قنصلية عامة في ولاية تكساس الأمريكية لخدمة 100 ألف عراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية، الخميس، عن موافقة مجلس الوزراء على افتتاح قنصليّة عامّة في ولاية تكساس لتقديم الخدمات القنصليّة لأكثر من 100000 من الجالية العراقـيّة.وذكر بيان للوزارة ، إن “مجلس الوزراء أقرَّ بالإجماع توصية وزارة الخارجيّة بافتتاح قنصليّة عامّة في ولاية تكساس لتقديم الخدمات القنصليّة لأكثر من 100000 من الجالية العراقـيّة”.وأضاف البيان، أن “مجلس الوزراء خول وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم بتوقيع مُذكّرات تفاهم إعفاء مُتبادَل لحَمَلة الجواز الدبلوماسيّ والخدمة والخاصّ مع كلّ من عمان، وقطر، وأندونيسيا”.وتابع ان “ذلك يأتي ذلك في إطار النشاط الدبلوماسيّ المُنفتِح على العالم، والسياسة المُتوازنة التي انتهجها العراق إزاء قضايا المنطقة والعالم، علاوة على مُشارَكات العراق الفاعلة والمؤثرة في المحافل الدوليّة”. 

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