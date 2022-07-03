الخارجية تنفي إعدام لاجئين عراقيين من قبل بولندا

الخارجية تنفي إعدام لاجئين عراقيين من قبل بولندا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية ,الأحد , عن الإجراءات التي اتخذتها جراء اثارة موضوع وقوع ضحايا من اللاجئين العراقيين على الحدود البولندية البلاروسية وعددهم 135 شخصا, مبينة ان المعلومات التي أثيرت مستندة لشهادة جندي بولندي طلب اللجوء الى بلاروسيا .وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في تصريح  صحفي، إن “وزارة الخارجية العراقية تابعت ملف اللاجئين العراقيين منذ وقت مبكر وتحديدا من 7/2/ 2022 ولحد الان خاصة تطورات ملف المهاجرين الذين أثيرت بتعرض للاعتداءات وصلت بهم الى الموت” .وأضاف انه “بعد تناول الموضوع من بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي سارعت الوزارة وعلى الفور بتشكيل لجنة مختصة للمتابعة والتحقيق حيث زارت بولندا وبلاروسيا وعقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات وكانت النتيجة أنه لم يتم التأكد وجود عراقيين لقوا حتفهم على الحدود البولندية والبلاروسية ” .وأوضح الصحاف ان “المعلومات التي أثيرت من قبل وسائل الإعلام مستندة على تصريحات جندي بولندي طلب اللجوء الى بلاروسيا , لكن الحقائق والوقائع الميدانية والشواهد القانونية لم تؤكد حتى الساعة صحة المعلومات , فضلا عن ان الجانب البولندي نفى نفيا قاطعا حدوث مثل هكذا امر ” .يذكر ان وزارة الخارجية العراقية قد أجلت بوقت سابق مايقرب من 4000 لاجئ عراقي وبواقع 10 رحلات جوية عبر الخطوط الجوية العراقية وبجوازات مرور لمن أراد العودة طوعيا .

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