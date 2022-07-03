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الخارجية تنفي إعدام لاجئين عراقيين من قبل بولندا
نائب كردي سابق:زوجة وزير الطاقة السابق في حكومة البارزاني تسيطر على تجارة الملف النفطي
النزاهة النيابية:س”نفتح” ملفات فساد جولات التراخيص النفطية
حزب طالباني:تمسك حزب بارزاني برئاسة الجمهورية “حلم بائس”
الكاظمي:كيف تقدم الحكومة “الخدمات”وهي بلا موازنة؟!
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نائب كردي سابق:زوجة وزير الطاقة السابق في حكومة البارزاني تسيطر على تجارة الملف النفطي
النزاهة النيابية:س”نفتح” ملفات فساد جولات التراخيص النفطية
الكاظمي:كيف تقدم الحكومة “الخدمات”وهي بلا موازنة؟!
وزير الطاقة اللبناني يزور العراق لاستمرار تدفق النفط إليهم بالمجان!
الكاظمي يفتتح محطّة ميسان الاستثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية
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الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
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فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
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