الخارجية تنقل 4 سفراء إلى مقر الوزارة

الخارجية تنقل 4 سفراء إلى مقر الوزارة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، أمرا وزاريا بنقل اربعة سفراء إلى مركز الوزارة في العاصمة بغداد.وذكرت الوزارة بحسب وثيقة ، انها “اصدرت أمرا وزاريا بنقل اربعة سفراء إلى مركز الوزارة في العاصمة بغداد”.

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