الخارجية تنقل 4 سفراء إلى مقر الوزارة

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عشائر البصرة يرفضون تظاهرة (تيار عمار) في المحافظة لأنها أساس الفوضى والدمار
خبير قضائي:النسيج الاجتماعي العراقي سيتمزق إذا إقر قانون المحكمة الاتحادية بصيغته الحالية
صالح يوجه بإدراج فقرة في موازنة (2020) لدعم المبدعين
الصعيب: إيران سيطرت على الموصل من خلال خنجرها خميس والمحافظة أصبحت “مزاد للبيع”
النجيفي:إعمار الموصل يحتاج إلى 20 مليار دولار
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صالح يوجه بإدراج فقرة في موازنة (2020) لدعم المبدعين
النجيفي:إعمار الموصل يحتاج إلى 20 مليار دولار
المالية النيابية بانتظار قانون زيادة رواتب المتقاعدين إلى الضعف
نائب:إيران والكويت تسرقان من العراق 500 ألف برميل نفط يوميا مقابل صمت الخونة
نصيف:الاتفاقية الاقتصادية الكويتية مع العراق دمار للبلاد وخيانة ويجب إلغائها
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الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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