الخارجية تُسلم سفير البحرين مُذكرة الاحتجاج

الخارجية تُسلم سفير البحرين مُذكرة الاحتجاج
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- سلـَّم وكيل وزارة الخارجية العراقية الأقدم نزار الخير الله، امس الاحد، مُذكّرة احتجاج للسفير البحرينيِّ في بغداد صلاح المالكي.وقالت الخارجية في بيان، إن “مذكرة الاحتجاج جاءت بعد استدعائه على خلفيّة التصريحات التي صدرت عن وزير خارجيَّة البحرين التي اتهم بها العراق بأنّه يقع تحت سيطرة دولة أخرى، فضلاً عن الإساءة إلى الرُمُوز الدينيَّة، والسياسيَّة العراقـيَّة”.وأكّد الوكيل، وفقا للبيان، على “ضرورة عدم المساس بسيادة العراق، ونوَّه بأنَّ من مهامِّ العمل الدبلوماسيِّ تعزيز العلاقات، والدفع بها إلى الأمام، وأن لا تكون مُنطلقاً للتوتر، وتأزيم العلاقات”.وطالبت وزارة الخارجبة، في مُذكّرة الاحتجاج بـ”ضرورة مُراعاة اللغة الدبلوماسيَّة في التصريحات الرسميَّة، وأنَّ العراق بلد يكفل التعبير، وتعدُّد الرؤى، والمواقف السياسيَّة”، بحسب البيان.

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