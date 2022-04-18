الخارجية لأمريكا:حقوق الإنسان محترمة بوجود “ميليشيا الحشد الشعبي”!

الخارجية لأمريكا:حقوق الإنسان محترمة بوجود “ميليشيا الحشد الشعبي”!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، على التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والمتعلق بحقوق الإنسان والحريات في عدد من البلدان بينها العراق، لافتة إلى أنه كان يفتقر إلى الدقة.جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الوزير فؤاد حسين، ضم الوكيل الأقدم لشؤون العلاقات السياسية والثنائية نزار الخير الله، ووكيل الوزارة للشؤون القانونيَّة ومتعددة الأطراف د. قحطان طه خلف، ورؤساء الدوائر المعنيّة، حقوق الإنسان ودائرة المنظمات والمؤتمرات الدوليَّة ودائرة أمريكا والمكتب الإعلاميّ، نوقش خلاله ماورد في التقرير الصادر عن الخارجيَّة الأمريكيَّة بشأن حقوق الإنسان الذي تضمن عمليات الاغتيال والاختطاف وقتل المتظاهرين وكتم حرية التعبير السلمي والتغييب القسري وعمليات إلقاء القبض العشوائية من قبل المؤسسات الأمنية المعتمدة على المخبر السري المرتبط بأحزاب المليشيات الإيرانية وغيرها كثير.، .وبحسب البيان، استمع حسين لوجهات النظر الفنية إثر المتابعات التي قامت بها دوائر الاختصاص، وأكد أن “التقرير يفتقر للدقة ويستند في أجزاء منه إلى تقارير صادرة خلال سنوات سابقة”، موصياً في الوقت نفسه بـ”استمرار الاجتماعات والمتابعات بهذا الشأن”.وأشر تقرير الخارجية الامريكية وجود عمليات “قتل غير قانونية أو التعسفية” بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء على يد الحكومة وميليشيات الحشد الشعبي، ووجود حالات اختفاء قسري لمواطنين، وتوجهها نحو التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

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