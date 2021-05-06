الخارجية:600 مليون يورو حجم الأموال العراقية المجمدة في ايطاليا

الخارجية:600 مليون يورو حجم الأموال العراقية المجمدة في ايطاليا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، حجم الأموال العراقية المجمدة في ايطاليا.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف في بيان ، إن “العمل جارٍ لإسترداد الأموال العراقية المجمدة في إيطاليا منذ زمن النظام البائد”.وأضاف الصحاف، أن “الأموال تبلغ حوالى (600) مليون يورو”.

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