الخالدي:أغلبية سنية تؤيد تمرير حكومة علاوي

الخالدي:أغلبية سنية تؤيد تمرير حكومة علاوي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد نائب مقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الاثنين، أن غالبية سنية تؤيد تمرير الحكومة، مشيرا إلى أن المحاولات جارية لتذليل الصعوبات.وقال رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي في تصريح أوردته صحيفة “الشرق الأوسط” ، إن “المحاولات جارية لتذليل الصعوبات، خصوصا مع الكرد، وهو ما يجعل الحكومة تمضي بشكل مريح خلال جلسة الأربعاء”.وحول المفاوضات مع تحالف القوى العراقية، أكد الخالدي إن “الوضع السني مختلف؛ حيث إن هناك غالبية سنية مؤيدة لتمرير الحكومة”.وكان النائب عن تحالف سائرون، جمال فاخر أكد في تصريح سابق ، ان حكومة محمد توفيق علاوي ستمرر خلال جلسة البرلمان المقبلة، لافتا الى ان الجلسة ستعقد سواء برئاسة محمد الحلبوسي او حسن الكعبي للتصويت على الحكومة. 

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