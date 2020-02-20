الخالدي:الحديث عن بيع الوزارات كذبة لايستحق الرد عليها

الخالدي:الحديث عن بيع الوزارات كذبة لايستحق الرد عليها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رد رئيس كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، الخميس ،على التهم التي سيقت ضده بشأن بيع وزارات في حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وقال الخالدي في حديث صحفي، ان “الاتهامات التي وجهت لي من قبل بعض الشخصيات، جاءت على خلفية رفض طلباتهم التي تقدموا بها، لي من اجل تحديد موعد لقاء لهم مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي”.وأضاف، أن “الاتهامات عبارة عن تناقضات، والدليل انهم يتحدثون عن جمع 170 توقيعا وبيعها الى علاوي من اجل تكليفه بالمنصب، بينما الحقيقة ان التواقيع جمعت من اجل تحديد مواصفات رئيس الوزراء وليس اختياره، ومن اختار علاوي هم 56 نائب طالبوا بتنصيبه بطلب من المتظاهرين أيضا”.وأوضح، أن “الحديث عن بيع الوزارات، كذبة أخرى لا تستحق الرد، لأننا لا علم لنا في مرشحي الكابينة الوزارية، ولم نطلع حتى على اسم مرشح واحد، ولم استلم اي سيرة ذاتية لأي مرشح أو اتعهد لجهة ما”، مؤكدا أن “سجلي نظيف وسيبقى كذلك”.يأتي ذلك، بعد اتهام محمد الخالدي، بالاشتراك ببيع الوزارات، لا سيما بعد الاستقالة الجماعية من حزب بيارق الخير، الذي يترأسه.

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