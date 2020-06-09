الخالدي:الكاظمي سيفقد دعم البرلمان إذا سار على طريقة الفاشل عبد المهدي

الخالدي:الكاظمي سيفقد دعم البرلمان إذا سار على طريقة الفاشل عبد المهدي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، الثلاثاء، أن حكومة مصطفى الكاظمي ستفقد دعم مجلس النواب في حال رضخت لرغبة الاحزاب السياسية..وقال الخالدي في حديث صحفي، “اننا كنواب التقينا برئيس الجمهورية برهم صالح وقلنا له بالنص اننا لن ندعم الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي اذا استمرت على نهج وطريقة عادل عبد المهدي”.وأضاف، أن “عبد المهدي كان راضخا لرغبة الاحزاب السياسية”، معتبرا أن “نجاح الكاظمي يتطلب من وزراءه عدم الخضوع لرغبة ومزاج الاحزاب السياسية واذا رضخ لهم فالفشل حليفه بكل تأكيد”.

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