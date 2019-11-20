الخالدي:حراك نيابي على إقالة عبد المهدي

الخالدي:حراك نيابي على إقالة عبد المهدي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، الأربعاء، عن توقيع 70 نائبا على اقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه، مشيرا إلى أن اقالة الحكومة العراقية بات مطلبا برلمانيا.وقال الخالدي في تصريح  صحفي، إن “اقالة الحكومة اصبح امرا واقعيا لكون هناك خروقات حصلت في فترتهم وخلال التظاهرات أيضا”.وأضاف أن “عدد الموقعين من النواب على اقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حسب كروب المجلس بلغ ٧٠ نائبا”، مؤكدا أن “العدد قابل للزيادة بسبب تطور المواقف التي يمر بها البلاد”.وكان النائب عن تحالف الفتح قصي عباس حمل في تصريح سابق ، الحكومات المتعاقبة مسؤولية ما وصلت إليه البلاد على مدى ١٦ عاما، مشيرا إلى أن الحكومة أخفقت في التعاطي مع أزمة التظاهرات. 

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