الخالدي:رئيس الجمهورية سيعلن اليوم أسم المرشح لرئاسة الوزراء

الخالدي:رئيس الجمهورية سيعلن اليوم أسم المرشح لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة “بيارق الخير” النيابية، محمد الخالدي، الاثنين (20 كانون الثاني 2020)، عن تكليف رئيس الجمهورية لرئيس وزراء جديد، يترأس حكومة مؤقتة، خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، اليوم.وقال الخالدي في حديث صحفي، إن “رئيس الجمهورية سيعلن اليوم عن تكليفه شخصية تشغل منصب رئيس مجلس الوزراء”.وبين، أن “الشخصية المطروحة تحظى بمقبولية من الشعب والمتظاهرين”، رافضاً الكشف عن اسم المكلف، أو أية معلومات أخرى عنه.وكان الخالدي قد أكد، الثلاثاء (14 كانون الثاني 2020) أن تكون شخصية رئيس الوزراء الجديد  مستقلة وقريبة من المتظاهرين فيما اشار الى ان عودة عادل عبد المهدي للمنصب باتت مستحيلة.وقال الخالدي، ان “نجاح اي مرشح في الوصول الى كرسي رئاسة الوزراء يجب ان يحظى بمقبولية 4 اطراف وهي كل من النواب الـ170 الموقعين، على مواصفات رئيس الوزراء القادم والتي جاءت للخروج من الازمة وفق اطار وطني ورئاسة الجمهورية والقوى السياسية والمتظاهرين”.ورجح، أن “يكون رئيس الوزراء القادم مستقلا وقريبا من المتظاهرين وهذا الحل الامثل لادارة الفترة المؤقتة وصولا الى مرحلة الانتخابات المبكرة”.

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