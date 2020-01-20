الخالدي:رئيس الجمهورية سيعلن اليوم أسم المرشح لرئاسة الوزراء

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة “بيارق الخير” النيابية، محمد الخالدي، الاثنين (20 كانون الثاني 2020)، عن تكليف رئيس الجمهورية لرئيس وزراء جديد، يترأس حكومة مؤقتة، خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، اليوم.

وقال الخالدي في حديث صحفي، إن “رئيس الجمهورية سيعلن اليوم عن تكليفه شخصية تشغل منصب رئيس مجلس الوزراء”.

وكان الخالدي قد أكد، الثلاثاء (14 كانون الثاني 2020) أن تكون شخصية رئيس الوزراء الجديد مستقلة وقريبة من المتظاهرين فيما اشار الى ان عودة عادل عبد المهدي للمنصب باتت مستحيلة.

وقال الخالدي، ان “نجاح اي مرشح في الوصول الى كرسي رئاسة الوزراء يجب ان يحظى بمقبولية 4 اطراف وهي كل من النواب الـ170 الموقعين، على مواصفات رئيس الوزراء القادم والتي جاءت للخروج من الازمة وفق اطار وطني ورئاسة الجمهورية والقوى السياسية والمتظاهرين”.