الخالدي:صفر% نسبة انجاز البرنامج الحكومي للكاظمي

الخالدي:صفر% نسبة انجاز البرنامج الحكومي للكاظمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، الأربعاء، ان رئيس الوزراء لم يتقدم خطوة الى الامام في تنفيذ برنامجه الإصلاحي، معتبرا أن نسبة الإنجاز في البرنامج الإصلاحي بلغت صفر%.وقال الخالدي في تصريح صحفي، إن “نسبة ما حققه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من برنامجه الاصلاحي صفر % وخاصة في مجال استرداد الاموال المنهوبة ومكافحة الفساد”.وأضاف، أن “الكاظمي لم يحقق تقدما أيضا في مجالات الامن والاقتصاد ورواتب الناس”، مشيرا إلى أن “سياسته اطلاقا غير صحيحة”.وأشار الخالدي إلى أنه “ابلغ رئيس الجمهورية برهم صالح بهذه الخطوات غير الصحيحة التي اقدم الكاظمي على اتخاذها”. 

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