الخالدي:فشل اجتماع الكتل السياسية بشأن إكمال كابينة عبد المهدي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، السبت، عن انتهاء اجتماع رؤساء الكتل النيابية دون التوصل الى حلول بشان توزيع اللجان النيابة او إكمال الكابينة الوزارية.وقال الخالدي في تصريح صحفي له اليوم:أن “رؤساء الكتل السياسية أنهت اجتماعها قبل قليل دون التوصل الى حلول مرضية بشان المواضيع التي أدرجت ضمن الاجتماع”.وأضاف الخالدي أن “رؤساء الكتل لم يتوصلوا الى حلول بشان توزيع رئاسات اللجان النيابية او إدراج إكمال الكابينة الوزارية ضمن جدول جلسة اليوم”.وأوضح الخالدي أن “الساعات المقبلة ستشهد مفاوضات سياسية مركزة من اجل انهاء ازمة الكابينة الوزارية واختيار رئاسة اللجان النيابية”.