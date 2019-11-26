الخالدي:قانون الانتخابات الجديد إجراء ” ترقيعي”

الخالدي:قانون الانتخابات الجديد إجراء ” ترقيعي”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي, الثلاثاء, أن مشروع قانون الانتخابات يعد من الإجراءات الترقيعية وسوف يواجه رفضا من قبل المتظاهرين.قال الخالدي في تصريح  صحفي، إن “مناقشة وإقرار قانون جديد للانتخابات يكاد يكون ضمن الإجراءات الترقيعية كمحاولة لانهاء الازمة بين مطالب المتظاهرين والحكومة المتمثلة بهيمنة الكتل السياسية خاصة الكبيرة منها”.وأضاف ان “الاتجاه العام داخل البرلمان بالنسبة للتصويت على فقرة تقسيم التصويت الى نصفين فردي والأخر على أساس القوائم باتجاه الأخير وهذا يعني بأن الكتل الكبيرة ستعود مجددا للهيمنة على البرلمان وقرارته وهذا ما ترفضه ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات”.وكان عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي أكد في تصريح سابق ، أن ادراج فقرة في قانون الانتخابات تمنع مزدوجي الجنسية وممن ارتكبوا جرائم إدارية ومالية تولي مناصب نيابية في الانتخابات القادمة. 

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