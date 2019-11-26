الخالدي:قانون الانتخابات الجديد إجراء ” ترقيعي”

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نيجيرفان يعلن عن زيارة وفد كردي ثالث إلى بغداد لبحث موازنة 2020
تحالف الفتح:لا يمكن للحكومة أن تبرم أي اتفاق مع كردستان بشأن الموازنة دون علم البرلمان
القانونية النيابية:مشروع قانون سلم الرواتب سيقضي على الفارق الكبير في رواتب الموظفين
عبد المهدي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريك الأمريكية
طالباني:حكومة عبد المهدي وافقت على شروط كردستان بشأن موازنة 2020
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السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
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