الخالدي:لن يستقر العراق بوجود أحزاب الفساد

الخالدي:لن يستقر العراق بوجود أحزاب الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكد رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، الخميس، ان اي اتفاق سياسي لا يحل الأزمة الحالية، التي يمر بها العراق الا بموافقة جهات محددة عليه.وقال الخالدي، في حديث صحفي، إن “سبب الأزمة التي يمر بها العراق، هي احزاب السلطة، فكيف تكون هي من تضع الحلول، خصوصًا أن أي حل تطرحه، يكون بعيد عن مطالب المتظاهرين، وكذلك المرجعية”.وبين: “لا اتفاق يحقق نجاح وينهي الأزمة، الا بعد موافقة، جهتين شرعيتين هما الشعب العراقي، وخصوصا المتظاهرين، وكذلك المرجعية، ودون موافقة تلك الجهات لا نجاح لأي اتفاق أو حلول، وحتى الجهات التي اتفقت على آخر وثيقة تدرك انها لن تفلح بحل الأزمة”.وعقد قادة القوى السياسية، مساء الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، اجتماعاً موسعاً ضم “تحالف الفتح، وتحالف النصر ودولة القانون وتحالف القوى العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية وجبهة الانقاذ والتنمية وكتلة العطاء الوطني وكتلة العقد الوطني والجبهة التركمانية”، لبحث الاوضاع الجارية والخروج بقرارات وتوصيات لحل الازمة التي يشهدها البلاد، فيما هددوا بإجراء انتخابات مبكرة وسحب الثقة عن الحكومة في حال عدم تنفيذها خلال مدة 45 يوماً.ومنذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي، عمت التظاهرات العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.وتعد التظاهرات الاخيرة في البلاد، امتداداً للتظاهرة التي انطلقت مطلع تشرين الأول الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.

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