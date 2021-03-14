الخالدي:موازنة 2021 ستمرر بالأغلبية

الخالدي:موازنة 2021 ستمرر بالأغلبية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، الاحد، أن موازنة 2021 ستمرر بالاغلبية في نهاية المطاف، مشيرا الى أن الاشكالات جذرية ومعقدة جدا.وقال الخالدي في حديث صحفي،ان” المفاوضات بين وفود حكومية من بغداد واربيل حيال حسم الاشكالات في موازنة 2021 مستمرة لكن الوصول الى روى مشتركة تضمن الاتفاق صعب ومعقد جدا لان الاشكالات جذرية ومتاصلة في ظل خلافات حيال الحلول”.واضاف الخالدي،ان” الموازنة ربما ستطرح نهاية الاسبوع او بداية الاسبوع المقبلة وستمرر بالاغلبية وفق رؤيتنا للمشهد العام لان الخلافات لاتزال قائمة والوصول الى حلول وسطى لايزال بعيد المنال حتى الان”.وتاخر حسم التصويت على موازنة 2021 منذ اشهر بسبب الخلافات في الملفات عدة ابرزها بين بغداد واربيل حيال مستحقات الاقليم ومدى تطبيق الاخير للوعود حيال  المركز”.

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