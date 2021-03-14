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نائب:لايمكن حل البرلمان قبل كشف استعدادات الحكومة والمفوضية لإجراء الانتخابات
الخالدي:موازنة 2021 ستمرر بالأغلبية
فائق:برلمان كردستان ليس بالمستوى المطلوب
وزير الموارد المالية:البرلمان التركي وافق على إطلاق الحصة المائية العادلة للعراق
نائب:تأخير اللقاحات أمر غير مقبول والتيار الصدري يتحمل مسؤولية موت العراقيين جراء الفيروس
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الشيخ محمد بن راشد:سنجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم
البيت الأبيض:إنطلاق المباحثات “الغير مباشرة” بين واشنطن وطهران
الأول في عهد بايدن..لقاء دبلوماسي بين أمريكا والصين
دعوات نيابية لبنانية إلى تشكيل حكومة جديدة
أمريكا “تدعو” الحوثيين لوقف الهجمات الصاروخية على السعودية دون أن تصفها بالإرهابية!
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
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