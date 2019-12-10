الخالدي ينفي تشكيل كتلة أكبر من النواب

الخالدي ينفي تشكيل كتلة أكبر من النواب
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية محمد الخالدي، الثلاثاء (10 كانون الأول 2019)، حقيقة تشكيل كتلة أكبر داخل مجلس النواب لترشيح رئيس الوزراء الجديد.وقال الخالدي، في حديث صحفي، إن “الأنباء التي تحدثت عن تشكيل كتلة أكبر داخل مجلس النواب من قبل عدد من النواب غير صحيحة، ولا يوجد هكذا توجه او نية من قبل النواب”.وأضاف، أن “هناك أكثر من (130) نائباً لديهم رؤى مشتركة بشأن قضية اختيار رئيس الوزراء الجديد، وأهم مشتركات هؤلاء النواب، ان يكون المرشح مقبول من قبل المتظاهرين، وتنطبق عليه المواصفات التي ينادي بها المتظاهرون ونحن نعمل على ذلك”.وأكد قائلاً: “سنمانع ترشيح أي شخصية لا تنطبق عليها تلك المواصفات، ولن نصوت له، لكن هذا لا يعني ان هؤلاء النواب شكلوا كتلة أكبر، او هم من سيرشحون رئيس الحكومة الجديد، وهم ينتظرون ما سيقدمه رئيس الجمهورية برهم صالح في القريب العاجل”.

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