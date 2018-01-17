الخالصي: من يذهب إلى الانتخابات أحمق وجاهل وعلى العراقيين عدم المشاركة فيها
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- شنَّ المرجع الأعلى في الكاظمية، ورجل الدين العراقي، جواد الخالصي، الاربعاء، هجوماً لاذعاً على الانتخابات العراقية، وأعلن “تحريمها تحريماً شديداً”، واصفاً إياها بـ”المزيفة والمخادعة”.واضاف الخالصي في حديث صحفي له اليوم، إن “من يذهب إلى الانتخابات يؤكد أنه أحمق وجاهل، ويخون البلد خيانةً عملية، ففي الماضي كان هناك مجال للخداع، أما الآن فلم يعد هناك مجال إلا لخداع الحمقى”.وأضاف الخالصي أن “الذهاب إلى الانتخابات إثمٌ قطعيٌ ظاهرٌ لمن يريد أن يجعل من نفسه أضحوكة وأداةً بيد أعداء الإسلام، ومن أصحاب الفسق والفجور”.وتابع رجل الدين العراقي أنه “إذا كان هناك شخص صالح في الدولة لا يقبل بهذه الأمور، فإن عليه إظهار ذلك للناس، فعلى سبيل المثال من المسؤول عن التفجيرات التي تضرب البلد، وما معنى أن يجتمع مجلس الوزراء ويقول: يجب على القوات الأمنية مراقبة الخلايا النائمة، فماذا كانت تفعل إذاً، ألا يجب أن تراقب الخلايا النائمة على الدوام؟، لأنه لا فائدة من ذلك بعد أن تقع التفجيرات”.
واستطرد الخالصي قائلاً: “انظروا إلى المتحالفين، كلهم وجوه بائسة لا تبشر بخير، لو كان في أحدهم خيرٌ لخاض الانتخابات بمفرده، وقال إنه سيخوضها مع هؤلاء (الصالحين)، وليصوت لنا من يشاء من الشعب، وهذه أحسن الفروض الممكنة إذا قمنا بذلك”.وزادت المرجعية العليا في الكاظمية: “نرى جماعةً من الإسلاميين تتحالف مع الشيوعيين، والإصلاحيين مع الفاسدين، والوطنيين مع الخونة، فماذا يمكن أن ينتج عن ذلك، لقد أصبحت هذه الوجوه مستقبحة بالفعل”.وأردف الخالصي متسائلاً: “ما الفائدة من التحالف من الشيوعيين الذين لم يحصلوا على صوت واحد في البرلمان، ولا حتى في أحد المجالس المحلية؟، مثل هذا التحالف لا يجلب سوى الخزي والمسؤولية يوم القيامة”.واختتم قائلاً: “أؤكد مجدداً أن الانتخابات هذه المرة أكثر تزييفاً وخداعاً من المرات السابقة، وبئس من يُخدع بها مرةً أخرى، والحل الوحيد حالياً هو فضح هذه الانتخابات، وعدم خروج الناس من منازلهم خلال الانتخابات”.