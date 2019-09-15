الخدمات النيابية:أرصفة موانئ البصرة تحت سيطرة زعماء الأحزاب الشيعية المتنفذة

الخدمات النيابية:أرصفة موانئ البصرة تحت سيطرة زعماء الأحزاب الشيعية المتنفذة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهمت لجنة الخدمات النيابية،الاحد، الأحزاب بالسيطرة على أرصفة موانئ البصرة، مبينة ان بعض الأرصفة تحولت الى ارث يسيطر عليه المسوؤلين وأبنائهم.وقال عضو لجنة الخدمات النيابية جاسم البخاتي في تصريح صحفي: ان “موانئ البصرة تحولت من مورد اقتصادي للدولة الى باب للفساد ومصدر لتمويل الأحزاب”.وأضاف ان “الأحزاب تسيطر على موانئ البصرة وتتحكم بمواردها فضلا عن عمليات الفساد التي تجري فيها والتهريب”، لافتا الى انها “تحولت الى ارث لبعض الأحزاب  تسلم من الإباء الى الأبناء ومن مسؤول الى أخر في الحزب”.واوضح ان “لجنة الخدمات قررت زيارة الموانئ وفتح جميع ملفاتها خلال الايام المقبلة وكشف الجهات المسيطرة على موانئ البصرة”.

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