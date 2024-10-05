الخدمات النيابية:أكثر من (170)مشروعاً متلكئاً في بغداد

الخدمات النيابية:أكثر من (170)مشروعاً متلكئاً في بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الخدمات النيابية، النائب باقر الساعدي، الجمعة،عن حسم مصير أكثر من 170 مشروع متلكئ في العاصمة بغداد. وأوضح الساعدي  في حديث صحفي، أن “بغداد نالت النصيب الأكبر من المشاريع المتلكئة من الحكومات السابقة، حيث تركزت هذه المشاريع في عشرة قطاعات رئيسية تشمل الماء والكهرباء وباقي القطاعات الأخرى”.وأشار الساعدي إلى أن تلك المشاريع المتلكئة لسنوات طويلة تسببت بخسائر مادية كبيرة بلغت عشرات المليارات، ناهيك عن تقادم المواد والمشاريع، مما يمثل خسارة لخزينة الدولة. واعلن عن تشكيل الحكومة لجنة مركزية لدراسة تلك المشاريع ووضع الحلول لها أسهم في إعادة إحياء أكثر من 170 مشروع، أغلبها من المشاريع الاستراتيجية على مستوى العاصمة.وأكد  أن هناك تحركًا باتجاه تسريع وتيرة إنجاز محاور المشاريع، لافتًا إلى أن أغلب هذه المشاريع تجاوزت نسبة الإنجاز بها 60%”.وتوقع، “بدء إعلان إنجاز هذه المشاريع خلال النصف الأول من العام المقبل”.وبين أن ملف المشاريع المتلكئة من الملفات المتراكمة من الحكومات السابقة، إلا أنه تم إيجاد الحلول بنسبة 90% على مستوى بغداد وبقية المحافظات، مما يمثل تحركًا إيجابيًا في ملف الخدمات، خاصة أن هذه المشاريع تمثل تماسًا مباشرًا بحياة مئات الآلاف من الأسر”.

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