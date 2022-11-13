الخدمات النيابية:أمانة بغداد بؤرة الفساد

الخدمات النيابية:أمانة بغداد بؤرة الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري ، الأحد، امانة بغداد بالتقصير الواضع في ادارة الملف الخدمي سيما مع حلول موسم الأمطار، مبينا ان أمانة بغداد أسيرة للفساد المستشري فيها ولم تقدم اي مشاريع خدمية.وقال المعموري في حديث صحفي، إن “قضية الخدمات لم يكن لها علاج حقيقي على مدى سنوات كثيرة  وان  أمانة بغداد أسيرة للفساد المستشري فيها وهي مقصرة تقصيرا واضحا تجاه تقديم الخدمات”.وتساءل المعموري ” أين هو دور أمانة بغداد تجاه ملف الخدمات وخاصة بموضوع هطول الأمطار؟ و نريد مشروعا واحدا قامت به أمانة بغداد ونتساءل عن التخصيصات المالية بالمليارات للعاصمة- ما الذي قدمه أمين بغداد في ملف الخدمات للمواطنين بالعاصمة؟ “.وتابع ان ” إجراءات أمانة بغداد لا ترتقي إلى المستوى المطلوب وعلى المسؤولين في أمانة بغداد تحمل ما يعاني منه المواطنون في العاصمة وان  هناك الكثير من المشاريع المتلكئة كلفت البلد خسائر بمليارات الدولارات “، مبينا انه “عرض الكثير من الملفات المهمة على رئيس الوزراء ونأمل منه خيرا لإنجازها”.

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