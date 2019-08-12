الخدمات النيابية:أمانة بغداد “عش دبابير الفساد”

الخدمات النيابية:أمانة بغداد “عش دبابير الفساد”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الاثنين، “تردي” الخدمات في بغداد إلى وجود “مدراء فاسدين” في أمانة العاصمة، فيما توعدت باتخاذ موقف إزاء الأمانة في حال عدم تغييرهم وإعادة هيكلة عملها.وقال عضو اللجنة علاء الربيعي،في حديث صحفي، إن “امانة بغداد لديها إيرادات كثيرة وكبيرة يمكن لها أن تغطي الكثير من الاعمال الخدمية التي يحتاجها المواطن البغدادي، لكن وجود بعض المدراء الفاسدين في دوائر البلدية التابعة للامانة، جعل هذا المواطن يعاني من مشاكل خدمية”.وأضاف الربيعي ان لجنته “طالبت امانة بغداد والجهات المختصة بتغيير بعض المدراء واعادة هيكلة العمل وترتيبه بطرق اخرى تختلف على السابق”، متوعدا بالقول: “نحن نراقب هذه التغييرات، وسيكون لنا موقف في حال عدم تنفيذ ما يطلبه مجلس النواب ولجانه المختصة”.وتعاني عدة مناطق في العاصمة بغداد، وخاصة الواقعة في اطراف المدينة، من مشاكل خدمية منها رداءة الطرق وتراكم النفايات في الشوارع والساحات العامة، والغرق بفعل الامطار في مواسم الشتاء.

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