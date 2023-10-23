الخدمات النيابية:إيقاف (370) مشروعا خدميا لمنع استغلالها انتخابيا

الخدمات النيابية:إيقاف (370) مشروعا خدميا لمنع استغلالها انتخابيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الاثنين، عن ايقاف نحو 370 مشروعا خدميا لحين انتهاء انتخابات مجالس المحافظات ، مشيرة إلى أن ايقاف تلك المشاريع خشية من استغلالها في الدعاية الانتخابية. وقال عضو اللجنة باقر الساعدي في حديث  صحفي، أن “هنالك مخاوف من استغلال المشاريع الخدمية وتوظيفها في الدعاية الانتخابية “.واضاف أن “لجنته اوعزت لمراقبة ومحاسبة اي مسؤول تنفيذي يحاول استغلال المشاريع في الترويج والدعاية الانتخابية”،  مشيرا إلى أن “هناك ما يقارب 370 مشروعا تم إيقافها لحين انتهاء انتخابات مجالس المحافظات”.ولفت إلى أن “المشاريع الخدمية التي أقرت ضمن الموازنة سيتم تسليمها إلى الحكومات المحلية الجديدة لإنجازها دون ضغوط”.وتوعدت لجنة الخدمات النيابية في وقت سابق ،  بمساءلة اي مسؤول أو محافظ ينافس ضمن الانتخابات باستغلال المشاريع الخدمية في الدعاية الانتخابية “. 

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