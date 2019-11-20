الخدمات النيابية:اتفاقيات عبد المهدي مع الصين لازالت “غامضة”

الخدمات النيابية:اتفاقيات عبد المهدي مع الصين لازالت “غامضة”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بين عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، عباس يابر العطافي، الأربعاء، ان اتفاقات الحكومة مع الصين بشأن العديد من المشاريع مازالت غامضة، حيث لم تكشف الحكومة عن الغاء او استمرار العمل بهذه الاتفاقات، لافتا الى ان الحكومة سيتم مساءلتها عن اتفاقات الصين.وقال العطافي في تصريح  صحفي، ان “الرؤية مازالت غير واضحة بشأن الغاء الاتفاقات الاقتصادية مع الصين من عدمه، خاصة ان الحكومة لم تكشف شيء بشأن استمرار تنفيذ هذه الاتفاقات”.وأضاف ان “الأوضاع الحالية التي يعيشها العراق لن تكون عائقا امام جلب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع المتفق عليها، لكن في الوقت ذاته فأن حقوق المواطن ومطالبه المشروعة اهم من تلك الاستثمارات”.وبين ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيتم مساءلته عن مطالب المواطنين وماتم تحقيقه بالاستجابة لها، إضافة الى اتفاقاته مع الصين وآلية تنفيذها”. 

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