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الخدمات النيابية:الاتفاقية الصينية والسعي لإنجاز ميناء الفاو الكبير سيخلقان طفرة نوعية بالاقتصاد العراقي
وزارة الصحة:سنستورد لقاح “فايزر” بعد الاعتراف به من قبل منظمة الصحة العالمية
بلاسخارت:الانتخابات القادمة ستكون مهمة في تاريخ العراق
حزب بارزاني:خدعنا في تمرير قانون الاقتراض!
حزب بارزاني:نعارض فكرة الاقتتال الداخلي بين الكرد
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الخدمات النيابية:الاتفاقية الصينية والسعي لإنجاز ميناء الفاو الكبير سيخلقان طفرة نوعية بالاقتصاد العراقي
حزب بارزاني:خدعنا في تمرير قانون الاقتراض!
تحالف الفتح:رصدنا “مليار دولار” لتنفيذ الإتفاقية مع الصين!
حزب طالباني:قانون الاقتراض ألزم حكومة الإقليم بتسليم إيرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية
نائب يدعو إلى دعم الاستثمار السعودي في العراق
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مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
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سمى اتحاد النخب والأكاديميين العراقيين أعضاء اللجنة الاستشارية
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
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