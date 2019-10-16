الخدمات النيابية:البرلمان رفض مرشح حقيبة الاتصالات

الخدمات النيابية:البرلمان رفض مرشح حقيبة الاتصالات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي،  الأربعاء، عن سبب رفض مجلس النواب مرشح وزارة الاتصالات أمير عريان البياتي والذي يشغل منصب وكيل الوزارة ، مبينا ان الكثير من علامات الاستفهام تحوم حول البياتي .وقال يابر في  تصريح  صحفي، ان “مجلس النواب رفض ترشيح وزير الاتصالات والذي يشغل منصب وكيل الوزارة لوجود علامات استفهام ومؤشرات حوله “.وأضاف أن “البرلمان خول رئيس الوزراء باختبار كابينته الوزارية الجديدة فضلا عن الوكلاء والمدراء العامين بعيدا عن المحاصصة والضغوط وان يحضوا بمقبولية عالية  داخل مجلس النواب “.وأشار إلى أن “المجلس لن يمنح الثقة لأي وزير أو درجة خاصة يراها غير مناسبة أو عليها علامات استفهام “.ولفت إلى أن “عدم حصول كل من وزراء الاتصالات والهجرة والصناعة لوجود مؤشرات وعلى رئيس الوزراء الحضور إلى قبة البرلمان لطرح الأسباب والمسببات من ترشيح هكذا شخصيات “. 

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