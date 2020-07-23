الخدمات النيابية:الحلبوسي عطل البرلمان

الخدمات النيابية:الحلبوسي عطل البرلمان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقدت عضو لجنة الخدمات النيابية مها الجنابي، الخميس، ما وصفته بالأداء البرلماني الضعيف بسبب تعطيل جلسات المجلس ، مؤكدة ان لجنتها غير فاعلة في الوقت الراهن.وقالت الجنابي في تصريح صحفي، إن “الكثير من الملاحظات على أداء وعمل اللجان النيابية في مجلس النواب ومنها لجنة الخدمات”.وأضافت أن “تعطيل اللجان النيابية بذريعة وباء فيروس كورونا ليس مقبولا خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد وانما بسبب اصرار الحلبوسي على تعطيل عمل البرلمان ”.وأشارت الجنابي إلى أن “هناك عددا من نواب ليس بالقليل هم غير راضين عن أداء البرلمان بسبب رفض الحلبوسي عقد جلساته ”.

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