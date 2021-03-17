آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
حزب “اليعقوبي”يصرّون على إضافة “الفقهاء الإسلاميين”في قانون المحكمة الاتحادية!
المالية النيابية تستبعد طرح قانون الموازنة في جلسة يوم غد الخميس
الخدمات النيابية:الربط السككي مع إيران والكويت خيانة للبلد
صالح:استرداد الأموال المنهوبة ستكون ضمن مدوّنة قانونية
الكاظمي يتراجع عن قرار إلغاء رواتب رفحاء المرتبطين بإيران
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
المالية النيابية تستبعد طرح قانون الموازنة في جلسة يوم غد الخميس
الخدمات النيابية:الربط السككي مع إيران والكويت خيانة للبلد
الكاظمي يتراجع عن قرار إلغاء رواتب رفحاء المرتبطين بإيران
نائب:الانجاز الذي حققه وزير التجارة هو بإضافة مادة الملح على الحصة التموينية!
الطاقة النيابية تطالب بإلغاء عقود جولات التراخيص النفطية
-
- رياضية
- تحقيقات
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
-
- متابعات خاصة
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN