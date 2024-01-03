الخدمات النيابية:الطاقة المتجددة ستؤمن ثلث احتياج العراق من الكهرباء في 2030

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زعيم إطاري:قرار الإطار بتبديل جميع المحافظين ” غير ديمقراطي”
الأمن النيابية: تركيا لا تحترم سيادة العراق لضعف حكومة السوداني
نائب:أغلب النواب يطالبون اعتماد التصويت الإلكتروني وعدم تكراء أخطاء الحلبوسي
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إسرائيل:سنقف أمام محكمة العدل الدولية بجريمة الإبادة الجماعية في غزة ما دامت أمريكا وأوروبا معنا
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فلسطين..(22404) شهيداً في 2023
استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة بتكثيف القصف الجوي والمدفعي الأعمى على أهلها
غوتيريش يجدد دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومنع التصعيد الإقليمي للحرب
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زعيم إطاري:قرار الإطار بتبديل جميع المحافظين ” غير ديمقراطي”
الأمن النيابية: تركيا لا تحترم سيادة العراق لضعف حكومة السوداني
الأمن النيابية:المناورة البحرية العراقية الإيرانية تمثل “وحدة الدفاع المشترك المقاوم”!
إيران:لن نلتزم بقرار البنك المركزي العراقي بتحديد الجهات التي تحصل على الدولار
خونة..حكومة السوداني تسمى طريق المطار بأسم الإرهابي الإيراني (أبومهدي المهندس)
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