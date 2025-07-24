الخدمات النيابية:العراق مهدد مائيًا من قبل إيران وتركيا

الخدمات النيابية:العراق مهدد مائيًا من قبل إيران وتركيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، باقر الساعدي، اليوم الخميس، أن الحكومة بصدد اعتماد استراتيجية جديدة لتحلية المياه في عدد من المحافظات العراقية، لمواجهة أزمة الشح والجفاف المتصاعد.وقال الساعدي في تصريح  صحفي، إنّ “ملف الجفاف وتحول العراق إلى بلد مهدد مائيًا من قبل إيران وتركيا بات حقيقة مؤلمة، ما دفع الجهات المعنية إلى البحث عن حلول بديلة ومستدامة”، موضحًا أن “أبرز هذه الحلول هو الاتجاه إلى تحلية المياه كخيار استراتيجي لتوفير مياه صالحة للشرب”.وأشار إلى أن “المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشاريع تحلية في ست محافظات، تأتي في مقدمتها محافظة البصرة، التي تعاني منذ سنوات من أزمة حادة في مياه الشرب”.وأوضح الساعدي أن “تحلية المياه أثبتت نجاحها في عدد من دول العالم، ويمكن للعراق الاستفادة من هذه التجارب وتطبيقها محليًا، خاصة في المناطق التي تواجه تراجعًا حادًا في مناسيب الأنهر والجداول”.ولفت الى أن “التحلية تمثل حلاً طويل الأمد وفعالًا في مواجهة الأزمة، وستوفر موردًا مائيًا آمنًا ومستقرًا للمواطنين في المحافظات المتأثرة”، لافتًا إلى أن “الجهات الحكومية تعمل على إعداد سلسلة مشاريع في إطار هذه الاستراتيجية، ستنطلق قريبًا”.يُشار إلى أن العراق يواجه منذ سنوات أزمة جفاف متفاقمة نتيجة التغير المناخي والتراجع الحاد في واردات المياه من دول الجوار، ما أثر بشكل مباشر على القدرة الإنتاجية لمحطات الضخ والتنقية في عدد كبير من المحافظات.

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