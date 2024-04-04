الخدمات النيابية:الفساد وراء تأخر تنفيذ المشاريع الخدمية

الخدمات النيابية:الفساد وراء تأخر تنفيذ المشاريع الخدمية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اوضح عضو لجنة الخدمات النيابية محما خليل، اليوم الخميس، ان تأخر تنفيذ المشروعات الخدمية يعود إلى تراخي الدور الرقابي، مؤكدا ان الدور الرقابي لمجلس النواب غائب لأسباب عديدة . وقال خليل في حديث صحفي، ان “انعدام الدور الرقابي للمجلس اثر بشكل كبير على المؤسسات التنفيذية وطريقة عملها لاسيما الدوائر الخدمية “. وأضاف أن ” أسباب تلكؤ المشاريع في عهد الحكومات المتعاقبة يرجع إلى غياب التخطيط وسوء الإدارة وأضافة إلى الفساد في إحالة المشاريع”.واشار الى “فضائح الكوميشنات تكشف عن تدهور المشاريع الخدمية، التي يجب مواجهته من قبل حكومة الخدمة الوطنية “. وتابع أن ” التباطؤ الذي تشهده المشاريع ليس سببه عدم توفر الموارد المالية لكن الأزمة تكمن في عدم وجود رقيب على بعض المحافظين “. 

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