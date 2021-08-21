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الكاظمي لوزير الخارجية الياباني:ورقتي “البيضاء” س”تنقذ”العراق من أزمته الاقتصادية!!!!!!!
العراق وتركيا يوقعان على إتفاقية التعاون في مجال الصناعات الدفاعية
نائب كردي:وجود قوى سياسية كثيرة ترغب بتأجيل الانتخابات
النجيفي: يحذر من سقوط العراق بيد الميليشيات الإرهابية بعد الانسحاب الأمريكية
الاقتصاد النيابية: ورقة الكاظمي “البيضاء”دمرت العراق وأهله
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الكاظمي لوزير الخارجية الياباني:ورقتي “البيضاء” س”تنقذ”العراق من أزمته الاقتصادية!!!!!!!
العراق وتركيا يوقعان على إتفاقية التعاون في مجال الصناعات الدفاعية
الاقتصاد النيابية: ورقة الكاظمي “البيضاء”دمرت العراق وأهله
الخدمات النيابية:الفساد وراء تلكؤ المشاريع بشكل عام
نائب: الكاظمي يجلس في برج عاجي ولا يعلم مايحصل في البلد
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تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
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- متابعات خاصة
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
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