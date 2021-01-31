الخدمات النيابية:تحرك نيابي لرفض بيع “أصول الدولة” من قبل الكاظمي

الخدمات النيابية:تحرك نيابي لرفض بيع “أصول الدولة” من قبل الكاظمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب، عباس العطافي، اليوم الاحد، وجود تحرك نيابي لرفض بيع “اصول الدولة”، كخطوة لسد العجز في ميزانية الدولة، فيما اشار إلى أن البرلمان سيكون له موقف رسمي بهذا الصدد.وقال العطافي في حديث صحفي، إن “مجلس النواب رافض لبيع اصول الدولة، من قبل الحكومة العراقية، ولا يمكن السماح لها بهكذا خطوة، كما أن الحكومة مطالبة بترك هذا الخيار وتعظيم موار الولة عبر اللجوء إلى خطوات اخرى”.واضاف أن “البرلمان سيكون له قراراً رسميا لرفض هذه الخطوة، عبر تشريع قانون وتضمينه ضمن فقرات موازنة 2021”.وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، أكد الاربعاء، 20 كانون الثاني، 2021، استمرار عمليات ما اسماها بـ ’’نهب عقارات الدولة’’ منذ العام 2003 ولغاية اليوم، فيما أشار إلى ضعف لجان التحقيق بهذا الملف.وقال الركابي في حديث صحفي، إن “التجاوز على أملاك وعقارات الدولة مستمر منذ 2003 ولغاية اليوم، في كل المحافظات العراقية دون استثناء”، مبيناً أن “كل لجان التحقيق الحكومية التي شكلت للنظر في عملية نهب عقارات الدولة لم تثمر عن شي”.وأضاف، أن “نهب عقارات الدولة تقف خلفه جهات متنفذة وأشخاص متنفذون، ويعتبر واحداً من (المصائب) الكبيرة التي لم يوضع لها حلول جذرية”.وبين الركابي، أن “ضعف الدولة أحد الاسباب التي تعيق اتخاذ اجراءات رادعة بحق المتجاوزين على الاراضي والاملاك العامة”.

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