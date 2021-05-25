الخدمات النيابية:تصاعد الغضب الجماهيري ضد حكومة الكاظمي

الخدمات النيابية:تصاعد الغضب الجماهيري ضد حكومة الكاظمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر عضو لجنة الخدمات والأعمار النيابية عباس يابر العطافي، الثلاثاء، من ان استمرار إخفاق حكومة مصطفى الكاظمي في تقديم الخدمات ينذر بثورة شعبية عارمة، مؤكدا ان أداء الحكومة ضعيف جدا .وقال العطافي في تصريح صحفي، إن “التخصيصات المالية في موازنة2021 لجميع المحافظات ليس بمستوى الطموح”.وأضاف أن “استمرار تدني الخدمات الصحية والتعليمية مما ينذر بثورة شعبية عارمة يشكل خطرا داهما على الدولة”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد تغيير حقيقي تجاه الواقع الخدمي المرير”.وكانت عضو لجنة الخدمات والأعمار النيابية منار عبد المطلب أكدت، امس الاثنين، ان بعض مناطق البلاد ستشهد انطلاق ثورة جديدة من الخدمات الوقتية لبعض المرشحين المسؤولين التنفيذيين.

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