الخدمات النيابية:سنعمل على تدقيق “عقد شركة دايو “لتنفيذ ميناء الفاو

الخدمات النيابية:سنعمل على تدقيق “عقد شركة دايو “لتنفيذ ميناء الفاو
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدثت لجنة الخدمات والاعمار في البرلمان العراقي، الأحد (2 كانون الثاني 2021)، عن تحرك نيابي تجريه اللجان المختصة لتدقيق ودراسة عقد الشركة الكورية بشأن انشاء ميناء الفاو الكبير.وقال عضو اللجنة والقيادي في تحالف الفتح عباس العطافي، في حديث  صحفي، ان “مجلس النواب، يعتزم تدقيق ودراسة عقد الشركة الكورية بشأن انشاء ميناء الفاو الكبير، لمنع اي ثغرات في العقد من شبهات او هدر للمال، كما سيتم متابعة عمل الشركة في انشاء الميناء، وفق المعايير المطلوبة”.وبين العطافي ان “الأيام القليلة المقبلة، سوف تشهد استضافة وزير النقل العراقي ناصر الشبلي، من أجل مناقشة عقد الشركة الكورية معه، وتدقيق بنود الاتفاق والشروط في العقد، كما سيكون هناك اجتماعات دورية مع الوزير والكادر المتقدم في الوزارة لمتابعة عمل انشاء الميناء، ومنع اي معرقلات تؤخر انجازه”.واعلنت وزارة النقل الاربعاء الماضي (30 كانون الأول 2020)، ابرام عقداً مع شركة دايوو الكورية لانشاء خمسة مشاريع للبنى التحتية ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير.وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق الدكتور فرحان محيسن الفرطوسي الذي وقع العقد مع الجانب الكوري ان هذا العقد الذي تم توقيعه مع شركة دايوو  يتضمن مشاريع للبنى التحتية الخمسة الأساسية، التي تتضمن إنشاء قناة ملاحية بطول (14) كم، تمتد إلى عرض البحر، وإنشاء الحوض الخاص بالبواخر التي سترسو في الميناء، إضافة إلى نفق تحت الماء، وهو الأكبر من نوعه، حيث سيربط ميناء الفاو الكبير بخور الزبير وطريق يربط بين الأرصفة والنفق.  وأشار إلى أن “عملية حفر مرسى الميناء والقناة الملاحية، بعمق (١٩،٨م) بحاجة إلى رفع (١١٠ مليون م٣) من الترسبات الطينية”.واكد ان “العمل سيبدأ في الايام القادمة، سيما وان الشركة المنفذة تمتلك الاليات اللازمة الموجودة في ارض الميناء للشروع بالعمل”.

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