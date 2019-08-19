الخدمات النيابية:عبد المهدي يتحمل مسؤولية عدم إلتزام حكومة كردستان بتسليم المنافذ الحدودية إلى مركزية بغداد

الخدمات النيابية:عبد المهدي يتحمل مسؤولية عدم إلتزام حكومة كردستان بتسليم المنافذ الحدودية إلى مركزية بغداد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية كاظم فنجان الحمامي، الاثنين، ان اقليم كردستان لم يسلم منافذه الحدودية الى هيئة المنافذ الحدودية التابعة للحكومة المركزية ببغداد.وقال الحمامي في تصريح  صحفي، ان ” الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء ومستشاري رئيس الوزراء وكافة الاطراف المعنية اتفقت في تأريخ 28/7/ 2019 مع هيئة المنافذ الحدودية على ان يسلم اقليم كردستان جميع منافذه الحدودية الى بغداد”، مبيناً انه “رغم الاتفاق لكن الاقليم لم يسلم منافذه “.واضاف الحمامي، ان” رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يتحدث معهم في هذا الامر حتى الان، وبالتالي نحمل الحكومة مسؤولية التاخير المتعمد من قبل الاقليم”، مشيراً الى ان ” اقليم كردستان طلب مهلة 6 اشهر حتى يتمكن من تسليم المنافذ، لكن المهلة انتهت ولم ينفذ شيئا من الاتفاق”. 

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