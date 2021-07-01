الخدمات النيابية:مشاريع استثمارية في ميناء الفاو والاهوار

الخدمات النيابية:مشاريع استثمارية في ميناء الفاو والاهوار
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الخميس، عن مشاريع استثمارية في ميناء الفاو والاهوار، فيما اشار الى الاتفاق على انجاز مشروع تأهيل الاهوار.وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي في حديث صحفي، ان “هناك مجموعة من المشاريع الاستثمارية للسكن والسياحة والاستثمار ستنطلق في ميناء الفاو”، مبينا ان “المشاريع تتضمن اكمال المشروع الكوري دايو الذي هو عبارة عن 5 ارصفة، ومجموعة من الطرق، فضلا عن مشروع للطاقة الكهربائية وفنادق سياحية ومناطق سكنية وترفيهية”.واضاف ان “المشاريع السياحية في المحافظات اغلبها معطلة”، مشيرا الى ان “الاهوار هي احدى المنتجعات المعطلة في محافظة ذي قار وتحتاج الى عمليات تنظيم وتوفير الخدمات لاستقطاب الزائرين”.ودعا البخاتي، “وزارة الاعمار والإسكان وهيأة الاستثمار الى توفير الطرق والمشاريع الاستثمارية الحقيقية التي تتلاءم مع حجم اهوار الجبايش وكبر مساحتها”، لافتا الى ان “مشروع مدينة اهوار الجبايش بدئ العمل به وتوقف نتيجة غياب الرؤية والتخطيط”.واكد ان “العقبة امام اكمال المشروع هي تقادم الطرق التي تصل لتلك المناطق”، لافتا الى انه “تم الاتفاق على ايجاد الحلول لها وانجاز المشروع”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *