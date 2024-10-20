الخدمات النيابية:نقاشات لإنشاء طرق “استثمارية”

الخدمات النيابية:نقاشات لإنشاء طرق “استثمارية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الخدمات النيابية، الاحد، انطلاق نقاشات لإنشاء طرق حديثة استثمارية تربط بغداد بالمحافظات، تتضمن فرض رسوم زهيدة مقابل استخدامها، موضحا أنها ستكون حديثة وخالية من الازدحامات. وقال عضو اللجنة تقي الوائلي في حديث صحفي، “هناك نقاشات مع المسؤولين في هيئة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد، من أجل معرفة الجدوى الفنية والاقتصادية لإنشاء طرق استثمارية حديثة تربط العاصمة بالمحافظات”.  وأضاف، أن “هذه الطرق يمكن إنشاؤها في البلد لتكون أشبه بما هو موجود في دول الجوار والعالم، والتي يكون الدخول والسير فيها مقابل مبالغ مالية زهيدة، كونها معبدة بطرق حديثة ولا يسمح للسيارات المحملة بأوزان زائدة باستخدامها، فضلاً عن أنها من الممكن أن تكون سريعة ولا تحوي أي ازدحامات”. 

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