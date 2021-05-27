الخدمات النيابية:يجب محاسبة وزراء الكهرباء عن هدر مليارات الدولارات التي صرفت على الوزارة

الخدمات النيابية:يجب محاسبة وزراء الكهرباء عن هدر مليارات الدولارات التي صرفت على الوزارة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، جاسم البخاتي، اليوم الخميس، عن هدر بقيمة 70 مليار دولار بقطاع الطاقة، فيما حدد الأسباب التي تقف وراء هذه الهدر.وقال البخاتي في تصريح صحفي، إن “التوافقات السياسية داخل مجلس النواب هي السبب الرئيس في عدم استجواب الوزراء ومحاسبتهم طوال الفترة الماضية، حيث أدى ذلك إلى ترهل في المؤسسات الحكومية والوزارة والدوائر بسبب غياب الرقابة”.وأضاف، أن “وزارة الكهرباء تتحمل مشكلة نقص الطاقة بسبب عدم وضع حلول جذرية للمشكلة والاكتفاء بالحلول الترقيعية التي تسببت بهدر ما يقارب 70 مليار دولار مع تراجع مستمر في نقص الطاقة”.ودعا البخاتي الحكومة، إلى “تسهيل إجراءات التعاقد مع الشركات العالمية مثل سيمنس، وجنرال الكتريك، لحل مشكلة الكهرباء بأسرع وقت” مشيراً إلى أن “هذه الشركات مستعدة للاستثمار في العراق وحل مشكلة الكهرباء بتكلفة واطئة”.يذكر ان وزارة الكهرباء صرف عليها منذ عام 2006 نحو 62 مليار دولار وفق تصريح سابق للكاظمي.

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