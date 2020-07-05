الخدمات النيابية تعلن استعدادها لتقديم ورقة إصلاحية للكاظمي

الخدمات النيابية تعلن استعدادها لتقديم ورقة إصلاحية للكاظمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب، الاحد، عن استعداداها لتقديم ورقة إصلاحية من خمسة محاور الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الاجتماع الذي سيجمعها به في الأيام المقبلة.وقال عضو اللجنة عباس يابر العطافي، إن “اللجنة ستناقش اثناء لقائها رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة عدداً من المحاور التي يمكن أن تسهم في معالجة الأزمة المالية والتي تمكّن الدولة من استغلالها من دون أن تكلفها أي مبالغ، إضافة الى استثمار الطرق الخارجية، والاسكان وتوزيع قطع الأراضي بين المواطنين، والمستشفيات المتوقفة في بغداد والمحافظات، وتوقف 3 آلاف مدرسة منذ عام 2012 بعد أن أحيلت لتنجز بأسلوب البناء الجاهز”.وبين أنّ “تلك المحاور ستقدّم ضمن ورقة إصلاحية أعِدت في وقت سابق لإنهاء جميع هذه الملفات والنهوض بواقع الخدمات”.

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