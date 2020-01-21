الخدمات النيابية تعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق في فساد مشاريع خدمية

الخدمات النيابية تعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق في فساد مشاريع خدمية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الخدمات النيابية، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة فرعية خلال الأيام القادمة للتحقيق بمشاريع استراتيجية كبيرة طالها الفساد، مبينة أن ابرز تلك المشاريع هي مشروع ماء الرصافة ومشروع الخنساء ومشروع قناة الجيش ومشروع خط القدس.وقال عضو اللجنة علاء الربيعي في تصريح صحفي، إن “لجنة الخدمات النيابية ستكلف لجنة فرعية تتألف من عدد من أعضاء اللجنة بالإضافة إلى محققين من هيئة النزاهة وخبراء من ديوان الرقابة المالية للتحقيق بمشاريع استراتيجية كبيرة طالها الفساد”.وأضاف الربيعي، أن “ابرز المشاريع التي سيجري التحقيق بها هي مشروع ماء الرصافة ومشروع الخنساء ومشروع قناة الجيش ومشروع خط القدس وغيرها من المشاريع”، مبينا أن “هناك فسادا طال تلك المشاريع لسنوات عديدة وسنعمل على جميع الملفات المتعلقة بشأنها لاحالة المتورطين إلى القضاء”

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