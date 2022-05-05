الخربيط:الوقف السنّي واحد من مافيات الفساد في العراق

الخربيط:الوقف السنّي واحد من مافيات الفساد في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف تقدم عبد الله الخربيط، الخميس، عن امتلاك ديوان الوقف السني لـ 11 الف عقار خارج العراق، فيما أشار الى أن القيمة ( الدفترية ) لكل عقارات الوقف السني تصل الى 750 ترليون دينار.وقال الخربيط في تدوينة على “تويتر” وذلك تعليقا على نشر وثائق تتعلق بشراء الوقف السني لفندق في أربيل بقيمة 47 مليار دينار نشرها أحد المدونين، إن “القيمة ( الدفترية ) لكل عقارات الوقف السني تصل  الى  ٧٥٠ ترليون دينار منها ١١ الف عقار خارج العراق”.وأضاف الخربيط، أن من بين تلك الدول: (تركيا)  و(ماليزيا)  و(سوريا).وكان مدونون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كشفوا، الأربعاء الماضي، عن “أكبر صفقة فساد” في ديوان الوقف السني بشراء فندق في أربيل بمبلغ 47 مليار دينار، فيما تبلغ قيمته الحقيقية 17 مليار دينار.

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