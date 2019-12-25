الخربيط :تحالف القوى بزعامة الحلبوسي مع مرشح إيران لرئاسة الوزراء

الخربيط :تحالف القوى بزعامة الحلبوسي مع مرشح إيران لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف اتحاد القوى النائب عبد الله الخربيط، الاربعاء، عن اجتماع مرتقب لقادة تحالف البناء للتوافق على اختيار رئيس الوزراء المقبل، مبينا ان التحالف خول محمد الحلبوسي لحضور الاجتماع والاتفاق النهائي.وقال الخربيط في تصريح صحفي، ان “اجتماعا حاسما سيعقد اليوم لقادة تحالف البناء لحسم المرشح النهائي لرئاسة الحكومة سيعقد خلال الساعات القليلة المقبلة”.واضاف ان “اتحاد القوى خول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للمشاركة في الاجتماع ومناقشة الترشيحات المنتظرة لرئاسة الحكومة”.واوضح الخربيط، ان “الوضع الحالي دون الاعلان عن اسم لرئاسة الحكومة صعب وحرج للغاية وعلى الجميع العمل على حسم الموضوع والاسراع في تلبية مطالب المتظاهرين”.يذكر ان تحالف القوى هو تحالف منضوي مع الجبهة الايرانية المتمثل في تحالف البناء.

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