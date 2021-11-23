الخزانة الأمريكية:انخفاض حيازة العراق من السندات الامريكية الى 17.954 مليار دولار

الخزانة الأمريكية:انخفاض حيازة العراق من السندات الامريكية الى 17.954 مليار دولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، انخفاض حيازة العراق من السندات الامريكية الى 17.954 مليار دولار خلال شهر ايلول الماضي.وقالت الخزانة في جدول ، ان “حيازة العراق من سندات الخزانة الأمريكية لشهر ايلول انخفضت بنحو مليار دولار وبنسبة 5.18% لتصل الى 17.954 مليار دولار بعد أن كانت 18.934 مليار دولار في آب الماضي”، مبينة أن “هذه السندات ما زالت مرتفعة عن شهر كانون الأول من عام 2020 بمقدار 4% عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 17.1 مليار دولار”.واضافت ان “السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 8.578 مليار دولار وضمانات قصيرة الأجل بمقدار 9.376 مليار دولار”، مشيرة إلى أن هذه السندات تمثل 6.7% من استثمارات لدول العربية في السندات الأمريكية و0.2% من السندات العالم”.عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة وبواقع 124.3 مليار دولار وتأتي بعدها الإمارات بواقع 58 مليار دولار وتأتي الكويت ثالثا بواقع 46.3 مليار دولار ومن ثم العراق رابعا وعمان خامسا بواقع 5.4 مليار دولار، ثم المغرب بواقع 3.8 مليار دولار.واشارت الى ان “اكثر الدول حيازة للسندات الأمريكية هي اليابان وبواقع 1.299 تريليون دولار تليها الصين وبواقع 1.047 تريليون دولار تليها بريطانيا وبواقع 566 مليار دولار”.

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